В команде «Формулы-1» объяснили контракт с Сироткиным

Российский гонщик Сергей Сироткин произвел хорошее впечатление на руководителей команды «Формулы-1» Williams. Об этом рассказал технический директор Падди Лоу, его слова приводит пресс-служба команды.

«Мы провели тщательный и детальный анализ кандидатов. В итоге Сергей смог впечатлить команду своей скоростью и талантом, технической обратной связью и рабочей этикой. Это касалось как тестов в Абу-Даби, так и работы на базе. Я рад, что он присоединился к нам и стал партнером Лэнса Строла на будущий год», — сказал Лоу.

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О подписании Сироткиным контракта с Williams стало известно 16 января. Соглашение рассчитано на один сезон, его стоимость оценивается в 15 миллионов долларов.

Сироткин принимал участие в шинных тестах Williams в Абу-Даби в конце ноября; 22-летний москвич — чемпион европейской «Формулы-Абарт» 2011 года, двукратный бронзовый призер гоночной серии GP2.

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