Российский гонщик Сироткин стал резервным пилотом команды «Формулы-1»

Российский гонщик Сергей Сироткин в сезоне-2017 будет резервным пилотом команды «Формулы-1» Renault. Об этом сообщается в пресс-релизе программы SMP Racing.

«Сергей проведет полный сезон 2017 года в команде Renault в качестве резервного пилота. Это очередной и очень важный шаг как для самого Сергея, так и для всей нашей программы SMP Racing. Мы говорили о том, что хотим видеть гонщика нашей программы боевым пилотом "Формулы 1", и мы последовательно к этому идем», — сказал руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг.

В апреле 2016 года Сироткин стал тестовым пилотом Renault и принял участие в свободных заездах на Гран-при России и Бразилии, а также принимал участие в тестах в английском Сильверстоуне.

Основными пилотами Renault в сезоне-2017 будут немец Нико Хюлькенберг и британец Джолион Палмер.

21-летний Сироткин — чемпион Европейской Формулы-Абарт 2011 года, двукратный бронзовый призер гоночной серии GP2.