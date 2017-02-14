Объявлено о создании Супер лиги триатлона

Создана супер лига триатлона. Об этом сообщается в пресс-релизе соревнований, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Супер лиги триатлона (Super League Triathlon) — серия гонок нового формата с большим призовым фондом с участием звезд триатлона и любителей. Лучшие атлеты мира, включая двукратного олимпийского чемпиона Алистера Браунли (Великобритания), действующего чемпиона мира серии ITU Марио Мола (Испания), чемпионов России и участников Олимпиады-2016 в Рио Дмитрия и Игоря Полянских, — будут выступать в числе двадцати пяти атлетов, подписавших контракты с Супер лигой. Участники поборются за 1,5 миллиона долларов», — говорится в релизе.

«Супер лига триатлона фокусируется на привлечении внимания к триатлону и видении данного вида спорта как одного из главных спортивных событий», — сказал соучредитель турнира Крис Маккормак.

Супер лига триатлона запустила формулу с пятью уникальными форматами гонок. Форматы Супер лиги: заплыв на 300 метров, 6-километровая велогонка и 2-километровый забег с различными оценочными коэффициентами и разной последовательностью дисциплин в пяти форматах.

Первые соревнования пройдут 17, 18 и 19 марта 2017 года на острове Гамильтон, который находится в составе Большого Барьерного Рифа (Австралия).