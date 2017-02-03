Спорт
 

Российский гонщик Сироткин оценил свои перспективы на попадание в «Формулу-1»

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Сергей Сироткин
Сергей Сироткин

Российский гонщик Сергей Сироткин прокомментировал возможность подписания контракта с одной из команд «Формулы-1». Слова спортсмена приводит Национальная служба новостей (НСН).

«Мы очень плотно сотрудничаем с командой Renault. В скором времени сможем объявить о контракте на 2017 год. Речь идет о месте резервного пилота с участием в пятничных практиках, тестах на старой машине, обширной работе на симуляторе, до помощи команде в предоставлении обратной связи, помощи по доработке болидов и так далее», — заявил Сироткин.

В настоящий момент единственный российский пилот в «Формуле-1» — Даниил Квят. Он выступает за команду Toro Rosso. Россиянин завершил минувший сезон на 14-м месте в личном зачете. До него в 2010-2011 годах в чемпионате выступал Виталий Петров. Он представлял Renault.

21-летний Сироткин — чемпион Европейской Формулы-Абарт 2011 года, двукратный бронзовый призер гоночной серии GP2.

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