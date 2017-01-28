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Экклстоун опроверг намерение создать конкурента «Формулы-1»

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Берни Экклстоун (слева) и Нико Росберг
Берни Экклстоун (слева) и Нико Росберг

Бывший генеральный промоутер и управляющий директор «Формулы-1» Берни Экклстоун опроверг информацию о создании альтернативной гоночной серии. Слова функционера приводит Reuters.

«Я строил чемпионат последние 50 лет, и сейчас он является моей гордостью. И последнее, чего я хочу, это увидеть его разрушение», — заявил Экклстоун.

26 января журналист BBC Эндрю Бенсон сообщил, что Экклстоун задумался о создании альтернативной гоночной серии, призванной стать конкурентом «Формулы-1». Якобы таким образом он собирался отомстить новым владельцам серии.

86-летний Экклстоун покинул «Формулу-1» 23 января, он простоял у ее руля 40 лет. Решение о его отставке принял новый владелец гоночной серии — американская компания Liberty Media, принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну.

Новый сезон «Формулы-1» стартует 24 марта в Мельбурне. Действующим чемпионом является пилот Mercedes немец Нико Росберг, завершивший карьеру после сезона-2016.

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