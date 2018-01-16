Россиянин подписал контракт с «Формулой-1»

Команда Williams, выступающая в «Формуле-1», подписала контракт с российским гонщиком Сергеем Сироткиным. Об этом сообщается на сайте «конюшни».

«Я счастлив и горд присоединиться к такой известной команде, как Williams. Потребовалось огромное количество работы, чтобы оказаться там, где я нахожусь сейчас, и я действительно благодарен всем, кто помог мне достичь моей мечты. Будьте уверены, команда сможет положиться на меня», — сказал россиянин.

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В декабре 2017 года СМИ сообщали, что контракт с Сироткиным будет рассчитан на один сезон, стоимость соглашения оценивалась в 15 миллионов долларов.

22-летний гонщик в конце ноября принимал участие в шинных тестах Williams в Абу-Даби. В это же время в прессе появилась информация о том, что российский пилот Даниил Квят, изгнанный из Red Bull, также борется за вакантное место в британской команде.

Сироткин — чемпион европейской «Формулы-Абарт» 2011 года, двукратный бронзовый призер гоночной серии GP2.

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