Россиянин станет пилотом «Формулы-1»

Команда Williams , выступающая в «Формуле-1», подписала контракт с российским гонщиком Сергеем Сироткиным. Об этом сообщает F1News.

По информации издания, контракт с россиянином рассчитан на один сезон, стоимость соглашения оценивается в 15 миллионов долларов. Официально состав команды будет подтвержден после новогодних праздников.

19 декабря менеджер гонщика Роберта Кубицы немец Нико Росберг предложил Williams семь миллионов долларов за предоставление поляку места на первых семи этапах чемпионата «Формулы-1». Сообщалось, что Кубица может получить контракт до конца сезона, или британская команда заменит его на своего фаворита Сироткина, с которым Williams осталось согласовать незначительные детали договора.

Сироткин в конце ноября 2017 года вместе с Кубицей принимал участие в шинных тестах Williams в Абу-Даби. В это же время в прессе появилась информация о том, что российский гонщик Даниил Квят, изгнанный из Red Bull, также борется за вакантное место в британской команде.

21-летний Сироткин — чемпион Европейской Формулы-Абарт 2011 года, двукратный бронзовый призер гоночной серии GP2.

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