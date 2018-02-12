Часовщики отказались от полуобнаженных моделей следом за «Формулой-1»

Швейцарская часовая компания Breitling перестанет снимать в рекламе девушек в шортах, сообщает Fashion News.

Девушек снимали на фоне самолетов времен Второй мировой войны. Также компания откажется от визуальных образов pin-up girls в стиле комиксов 1950-х годов, которые на протяжении долгого времени были визитной карточкой бренда.

О смене политики компании объявил ее новый генеральный директор Жорж Керн (Georges Kern). По его мнению, девушки в шортах, поддерживающие на земле команду мужчин-пилотов P-51 Mustang, были «совершенно неуместны». «Я это немедленно прекратил, — заявил Керн. — Некоторые клиенты находят такое забавным, но подобная реклама больше не подходит компании и не соответствует ценностям современного общества».

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В январе 2018 года от полуобнаженных моделей — грид-герлз (девушек, которые перед стартом заездов выходят на трассу) — отказалась «Формула-1». «Хотя привлечение грид-герлз было неотъемлемой частью Гран-при в течение десятилетий, мы чувствуем, что это отличается от нашего видения ценностей бренда и противоречит современным социальным нормам», — сказал управляющий директор «Формулы-1» Шон Братчес. Он отметил, что руководство «Формулы-1» не верит, что эта практика подходит чемпионату и болельщикам вне зависимости от их возраста и места жительства.

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