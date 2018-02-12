В Нью-Йорке мужчин выставили свиньями

В Нью-Йорке во время New York Fashion Week прошло модное шоу в поддержку проекта в защиту жертв харрасмента meToo, сообщает Fashion Network.

Девушки-модели в черных и белых платьях вышли на подиум со стилизованными ангельскими крыльями за плечами. Мужчины-модели появились на дефиле в объемных масках в виде голов карикатурных свиней.

«Я не думаю, что это шоу изменит положение вещей буквально за один вечер, — сказала Мириам Чалек (Myriam Chalek), креативный директор сайта American Wardrobe и организатор показа. — Но я думаю, что это большой шаг вперед, в который я внесла свой вклад. Женщина, которая обрела силы — это женщина, которую невозможно остановить».

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В феврале 2018 года впервые в истории Недели моды в Нью-Йорке манекенщицы добились права на отдельные раздевалки. Новое правило ввели Совет модных дизайнеров Америки (Council of Fashion Designers of America) и Model Alliance.

«В этом сезоне мы решили предпринять дополнительные шаги, чтобы обеспечить безопасные условия труда и проявить уважение к моделям, предоставив им закрытые раздевалки на бэкстейдже показов», — прокомментировала Сара Зифф (Sara Ziff), основательница Model Alliance.

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