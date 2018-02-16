Эмили Ратаковски разделась и съела пиццу

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски стала лицом линии белья марки DKNY, сообщает Fashion Network.

Ратаковски снялась в рекламе коллекции весна-лето 2018. По сюжету ролика, модель ест пиццу и делает селфи в нижнем белье, а также заявляет, что ей комфортно в одном нижнем белье.

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По замыслу создателей ролика, это исключает объективацию — девушка позирует без верхней одежды не потому, что хочет привлечь внимание мужчин, а потому что ей самой это нравится.

В феврале 2018 года американка Оливия Калпо (Olivia Culpo), обладательница титула «Мисс Вселенная-2012», приняла участие во флешмобе поддержки жертв насилия и харрасмента MeToo. Для съемки в журнале Sports Illustrated бывшая победительница конкурса красоты полностью разделась и написала на своем теле феминистские лозунги: Woman Strength, Love Transforms («Женская сила», «Любовь меняется»). Калпо позировала с распущенными волосами, в различных позах, но таким образом, чтобы грудь и гениталии не попадали в кадр.

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