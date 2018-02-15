Мисс Вселенная разделась и расписала себя феминистскими лозунгами

Американка Оливия Калпо (Olivia Culpo), обладательница титула «Мисс Вселенная-2012», приняла участие во флешмобе поддержки жертв насилия и харрасмента MeToo, сообщает Daily Mail.

Для съемки в журнале Sports Illustrated бывшая победительница конкурса красоты полностью разделась и написала на своем теле феминистские лозунги: Woman Strength, Love Transforms («Женская сила», «Любовь меняется»). Калпо позировала с распущенными волосами, в различных позах, но таким образом, чтобы грудь и гениталии не попадали в кадр.

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В феврале 2018 года впервые в истории Недели моды в Нью-Йорке манекенщицы добились права на отдельные раздевалки. Новое правило ввели Совет модных дизайнеров Америки (Council of Fashion Designers of America) и Model Alliance. «В этом сезоне мы решили предпринять дополнительные шаги, чтобы обеспечить безопасные условия труда и проявить уважение к моделям, предоставив им закрытые раздевалки на бэкстейдже показов», — прокомментировала Сара Зифф (Sara Ziff), основательница Model Alliance.

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