Опубликованы откровенные фотографии Эмили Ратаковски на отдыхе

Папарацци сфотографировали американскую модель и актрису Эмили Ратаковски на отдыхе. Кадры публикует Daily Mail.

28-летнюю модель запечатлели во время отдыха в Майами, штат Флорида, где она находилась с подругой. На снимках Ратаковски купается в бассейне и сидит на лежаке в черном откровенном купальнике из коллекции ее собственного бренда Inamorata Women. Ее образ дополнен бейсболкой New York Yankees.

Фото: MEGA / Mega Agency / East News 1 /2

Сперва на Ратаковски было бикини, состоящее из топа с завязками и крошечных трусов. Затем знаменитость переоделась в слитный купальник, которые открывал ее спину и боковую часть тела.

Ранее в октябре Эмили Ратаковски сфотографировалась на пляже в головном уборе, популярном в 1990-х годах. В серии из трех снимков 28-летняя знаменитость позирует, лежа на фоне моря и прикрывая голову панамкой с леопардовым принтом.

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