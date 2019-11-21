Эмили Ратаковски выложила фото в купальнике с аксессуаром из 90-х

Американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски показала подписчикам фотографию в купальнике. Девушка опубликовала снимок в своем Instagram-аккаунте.

На фото Ратаковски сидит на постеленном на траве полотенце рядом с бассейном. Она одета в леопардовый купальник ее собственного бренда Inamorata Women и панаму такого же цвета — аксессуар, популярный в 1990-х годах. «Леопардовые мечты», — подписала она фото и отметила аккаунт своего бренда.

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Пользователи оценили внешность американки. «Это ты мечта», — написал один из них. «Ты слишком красивая», — согласился другой. «Потрясающая», — прокомментировал третий. Но относительно бикини мнения разделились. «Мне нужны все эти купальники», — написала одна подписчица. «Леопардовый принт — это отвратительно», — не согласилась с ней другая.

Ранее в ноябре Ратаковски уже публиковала свою фотографию с леопардовой панамой. 28-летняя знаменитость попозировала топлес, расположившись на лежаке на фоне моря. Грудь супермодели была прикрыта панамкой.

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