Эмили Ратаковски надела расстегнутый пиджак на голое тело

Американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски прорекламировала новую линейку одежды своего бренда, опубликовав фотографию в расстегнутом пиджаке на голое тело. Она опубликовала снимок в Instagram-аккаунте своего бренда Inamorata Women.

На снимке Ратаковски стоит в голубом пиджаке из новой линейки с расстегнутыми пуговицами и мини-юбке. «Костюмы Inamorata. На следующей неделе! (Простите, но мы так взволнованы, что хотим кричать)», — подписала она фото.

INAMORATA SUITS. Next week! (Sorry were so excited we had to yell) Фото опубликовано @inamoratawoman

Пользователи соцсети похвалили наряд модели. «Стучим кулаками по столу и скандируем: Секси-костюмы! Секси-костюмы!» — написала одна из них. «Да! Мне определенно нужен один из них», — согласилась другая. «Забери мои деньги!» — прокомментировала третья.

Ранее в ноябре Ратаковски показала подписчикам откровенный снимок на пляже. На снимке 28-летняя модель позирует топлес, расположившись на лежаке на фоне моря. Грудь супермодели прикрыта панамкой с леопардовым принтом — аксессуаром, популярным в 1990-х годах.

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