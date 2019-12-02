Снимок обнаженной Эмили Ратаковски заменил богиню на известной картине

Американская супермодель и дизайнер Эмили Ратаковски показала коллаж, на котором ее снимок в обнаженном виде наложен на репродукцию картины итальянского художника Сандро Боттичелли «Рождение Венеры». Изображение она опубликовала в stories своего Instagram-аккаунта.

На фрагменте снимка в треугольной рамке Ратаковски позирует обнаженной, прикрывая грудь рукой точно таким же образом, как античная богиня Венера на картине. Остальная часть полотна осталась без изменений.

Автор коллажа — администратор аккаунта @radioshead, которая регулярно публикует подобные работы с лицами знаменитостей.

Эмили Ратаковски часто делится в соцсетях откровенными фотографиями. Так, в ноябре она опубликовала фото в бикини, изготовленном ее собственным брендом Inamorata Woman. На нем она стоит в коричневом открытом купальнике спиной к фотографу с практически полностью обнаженными ягодицами.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!