Россияне посмеялись над внешним видом Эмили Ратаковски

Российские пользователи сети посмеялись над внешним видом американской супермодели, актрисы и дизайнера Эмили Ратаковски и ее мужа Себастьяна Беар-Маккларда. Снимок, сделанный на одной из улиц Нью-Йорка, был опубликован в Instagram-аккаунте знаменитости.

На фото модель запечатлена в черном жакете-пальто, белой футболке с принтом и голубых джинсах, заправленных в красные сапоги с квадратным носом. Свой образ она дополнила маленькой черной сумкой, белой кепкой с логотипом Harper's Bazaar и крупными серьгами. Супруг Ратаковски одет в черные джинсы и бомбер поверх оранжевой футболки, также на нем серые ботинки, шапка и солнцезащитные очки.

Подписчики знаменитости оценили публикацию в комментариях. «Как бомжи одеты», «Когда идете с Bazaar'a», «Ну и кепарик», «Почему сейчас у мужиков стало модно одеваться как бездомные», «Обувь с кусками грязи — это тоже тренд сезона?» — высказались некоторые из них. Иностранные пользователи разделили мнение россиян. «Выглядят как пара бездомных», «Мне кажется, тебе пора обратиться к стилисту», «Почему твой мужчина одет как 13-летний подросток?» — писали они.

13 декабря прошлого года Ратаковски прорекламировала новую линейку собственного бренда нижнего белья Inamorata Woman. Для образа модели стилисты выбрали естественный макияж, распущенные и слегка растрепанные волосы, а также маникюр бежевого цвета. В качестве украшений Эмили использовала помолвочное кольцо с бриллиантами и тонкий браслет.

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