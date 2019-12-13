Эмили Ратаковски снялась в рекламе нового нижнего белья своего бренда

Американская супермодель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски прорекламировала новую линейку собственного бренда нижнего белья Inamorata Woman. Девушка опубликовала снимок в своем Instagram-аккаунте в пятницу, 13 декабря.

На фото 28-летняя модель позирует в черном кружевном комплекте. Для образа Ратаковски стилисты выбрали естественный макияж, распущенные и слегка растрепанные волосы, а также маникюр бежевого цвета. Из украшений девушка надела свое помолвочное кольцо с бриллиантами и тонкий браслет.

Фото опубликовано @emrata

Большинство поклонников похвалили внешний вид актрисы. «Ты вообще настоящая?!», «Девушка мечты!» — восхищались пользователи соцсетей. Однако некоторые подписчики саркастично шутили по поводу хорошей фигуры модели. «Съешь бургер, детка», «Я собираюсь в Макдоналдс, тебе что-нибудь заказать?» — язвили они.

В сентябре Эмили Ратаковски представила новую коллекцию купальников для собственного бренда и попозировала в откровенной фотосессии. Она опубликовала свою фотографию в слитном купальнике. Вещь сшита таким образом, что полностью открывает ягодицы и бедра модели, а вырез кливидж заканчивается чуть выше пупка.

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