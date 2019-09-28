Эмили Ратаковски показала фото в откровенном купальнике

Американская супермодель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски опубликовала новый откровенный снимок в купальнике. Он появился в ее Instgram-аккаунте вечером в пятницу, 27 сентября.

На серии из двух кадров Ратаковски позирует в черном купальнике собственного бренда нижнего белья Inamorata Woman. Слитный купальник сшит таким образом, что полностью открывает ягодицы и бедра модели, а вырез кливидж заканчивается чуть выше пупка.

Фото опубликовано @emrata

Поклонники засыпали модель комплиментами в комментариях. «Ты прекрасна», — писал один фанат. «Я обожаю тебя, детка», — восхищался другой подписчик. «У тебя идеальное тело!» — хвалил Ратаковски третий пользователь.

Ранее в сентябре Эмили Ратаковски опубликовала снимок, на котором она позирует в черном кружевном белье на фоне холодильника с напитками в продуктовом магазине. «Почему-то до сих пор не опубликовала этот кадр со съемок линейки Body нашего бренда Inamorata Woman», — подписала публикацию Ратаковски.

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