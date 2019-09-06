Эмили Ратаковски вышла в свет в бикини

Американская топ-модель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски появилась на публике в бикини. Фотографии папарацци публикует Daily Mail.

В четверг, 5 сентября, 28-летняя модель вышла на улицы Нью-Йорка в белом купальнике из коллекции своего собственного бренда Inamorata Woman, в черных брюках и тренче нараспашку. Свой образ она дополнила босоножками на высоких каблуках и маленькой оранжевой сумкой.

Фото опубликовано @emrata

По данным издания, в таком виде она направлялась в культурный центр Lincoln на подготовительное мероприятие перед нью-йоркской Неделей моды.

Стоимость бикини Эмили Ратаковски на сайте компании составляет 160 долларов.

Ранее в сентябре поклонники раскритиковали Ратаковски за чересчур откровенный дизайн купальника, который появился в линейке Inamorata Woman. Речь идет о раздельном купальнике без бретелек с леопардовым принтом, в котором снялась Ратаковски. Покупателей возмутило не только практически обнаженное тело модели на рекламном снимке, но и слишком высокая цена на эту вещь.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!