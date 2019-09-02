Фанаты раскритиковали Эмили Ратаковски за слишком откровенный купальник

Поклонники раскритиковали американскую супермодель, актрису и дизайнера Эмили Ратаковски за чересчур откровенный дизайн купальника, который появился в коллекции ее собственного бренда Inamorata Woman. Снимок и комментарии покупателей появились в Instagram-аккаунте компании.

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Речь идет о раздельном купальнике без бретелек с леопардовым принтом, в котором снялась сама Ратаковски. Покупателей возмутило не только практически обнаженное тело модели на рекламном снимке, но и слишком высокая цена на вещь. «Не могу поверить, что вам это кажется нормой. Она же почти голая. Почему люди так ведутся на сексуальность?» — высказалась одна из них. «160 долларов за бикини, который даже не прикрывает ваше тело?» — удивилась другая. «Мне нравится ее энергетика, но разве эти купальники пригодны для купания?» — прокомментировала пост еще одна подписчица.

Указанная публикация собрала 25 тысяч лайков.

В августе Эмили Ратаковски опубликовала пляжную фотографию с оптической иллюзией и смутила фанатов. На фото девушка лежит на спине своего супруга Себастиана Биар-Маккларда. Она сфотографировала себя в таком ракурсе, что поклонники приняли небритую подмышку мужчины за обратную сторону ее колена. Их ужаснула «волосатость» 28-летней супермодели.

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