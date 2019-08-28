Фанатов смутила «волосатость» Эмили Ратаковски

Американская топ-модель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски опубликовала пляжную фотографию с оптической иллюзией и смутила фанатов. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На фото девушка лежит на спине своего супруга Себастиана Биар-Маккларда. Она сфотографировала себя в таком ракурсе, что поклонники приняли небритую подмышку мужчины за обратную сторону ее колена. Их ужаснула «волосатость» 28-летней супермодели.

Фото опубликовано @emrata

«Как ты отрастила так много волос под своими коленями? Это странно», — удивился один из них. «Я реально думала, что у тебя пучки волос под коленкой, пока не осознала, что это подмышка», — написала другая. «Боже мой, я засмущалась, когда увидела, насколько ты волосатая», — призналась третья.

Ранее в августе Эмили Ратаковски снялась для обложки сентябрьского номера модного журнала Harper’s Bazaar с небритыми подмышками. В интервью для издания она высказалась в защиту женских прав. Однако поклонники Ратаковски не одобрили эту фотосессию и обвинили модель в лицемерии. «То есть феминизм для тебя — это отрастить куст под мышками? Извини, но для мня это мерзко», — негодовали читатели.

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