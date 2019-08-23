Американскую топ-модель, актрису и дизайнера Эмили Ратаковски заподозрили в беременности. Девушка выложила в своем Instagram-аккаунте совместное фото с мужем и подписала его: «Мама и папа».

Подписчики Ратаковски посчитали, что таким образом она объявила о своей беременности. «Ты беременна?» — спросил один из фанатов. «Маленькая малышка emrata (никнейм Ратаковски в Instagram)?» — вторил ему другой. «Так ты беременна! Это прекрасно, удачи! Наслаждайтесь!» — поздравил девушку третий пользователь. Еще один подписчик модели предположил, что пара усыновила ребенка.

Спустя несколько часов после публикации снимка Ратаковски ответила на комментарий, набравший больше всего лайков. По словам девушки, она имела в виду, что они с мужем являются отцом и матерью для их собаки Коломбо.

Ранее в августе Эмили Ратаковски попозировала топлес перед мужем для рекламы юбки из коллекции своего бренда Inamorata Woman.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!