Вертикальная складка на животе Эмили Ратаковски смутила поклонников

Американская супермодель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram-аккаунте фотографию, сделанную во время прогулки со своей собакой Коломбо, и смутила поклонников.

Большинство подписчиков модели восхитились ее красотой, но были и те, кто обратил внимание на вертикальную складку на животе Ратаковски.

✨ Фото опубликовано @emrata

«Этот шрам в середине выглядит странно!» — заметила одна из поклонниц модели. «Какая пластическая хирургия приводит к появлению вертикальной линии внизу живота по центру? Я не язвлю, мне действительно любопытно», — спросил другой подписчик.

«Это не пластическая хирургия, это называется диастазом прямых мышц живота. Часто встречается у женщин после рождения, а у некоторых женщин он есть генетически. Диастаз может быть исправлен только хирургическим путем или процедурами для тонизирования мышц», — пояснил третий.

Ранее в сентябре Эмили Ратаковски вышла в свет в дешевой одежде. 28-летняя пришла на вечеринку Harper's Bazaar Icons by Carine Roitfeld в красном облегающем асимметричном платье масс-маркетового производителя Zara.

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