Эмили Ратаковски вышла в свет в дешевом платье

Американская супермодель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски вышла в свет в дешевой одежде. Об этом она объявила в своем Instagram-аккаунте в воскресенье, 8 сентября.

28-летняя пришла на вечеринку Harper's Bazaar Icons by Carine Roitfeld в красном облегающем асимметричном платье масс-маркетового производителя Zara. Его стоимость на сайте марки составляет около 30 евро (две тысячи рублей).

В описании под снимком, на котором Ратаковски позирует в полный рост, она написала: «Кстати, это платье из Zara».

Фото опубликовано @emrata

Поклонники одобрили выбор знаменитости. «У меня есть такое же! Это потрясающе!» — написала одна из них. «Да что там "Зара", ты хоть в мешке из-под картошки прекрасна», — сделала комплимент русскоязычная комментаторша. «Кстати, ты выглядишь ослепительно», — согласилась третья.

Ранее в сентябре Эмили Ратаковски появилась на публике в бикини: девушка вышла на улицы Нью-Йорка в белом купальнике из коллекции своего собственного бренда Inamorata Woman, в черных брюках и тренче нараспашку. В таком виде она направлялась в культурный центр Lincoln на подготовительное мероприятие перед нью-йоркской Неделей моды.

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