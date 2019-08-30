Эмили Ратаковски показала новое детское фото

Американская топ-модель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски показала поклонникам своею детскую фотографию. Девушка выложила фото в stories своего Instagram-аккаунта.

На снимке Ратаковски держит в руках котенка. Девушка не сопроводила фотографию никакой подписью.

Детство Ратаковски прошло в Сан-Диего, каждое лето она проводила в Ирландии. Она начала работать моделью в 14 лет, подписав контракт с агентством Ford Models. Она совмещала учебы в школе в Санг-Диего с работой моделью в Лос-Анджелесе.

После школы она год проучилась в Калифорнийском университете, после чего бросила учебу и сосредоточилась на модельной карьере. Широко известной Ратаковски стала после съемок топлес в клипе Blurred Lines Роберта Тика. В 2017 году запустила собственный бренд нижнего белья Inamorata.

Ранее в августе Эмили Ратаковски опубликовала пляжную фотографию с оптической иллюзией и смутила фанатов.

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