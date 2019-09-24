Эмили Ратаковски выложила новое фото в кружевном белье и обрадовала фанатов

Американская супермодель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски опубликовала новый откровенный снимок. Он появился в ее Instagram-аккаунте в понедельник, 23 сентября.

На фото 28-летняя модель позирует в черном кружевном белье на фоне холодильника с напитками в продуктовом магазине. «Почему-то до сих пор не опубликовала этот кадр со съемок линейки Body нашего бренда Inamorata Woman. Ребята, а вы бы хотели видеть больше кружевных комплектов? Напишите, что вам нравится, и я это выпущу», — обратилась к поклонникам Ратаковски в описании к фотографии.

Фото опубликовано @emrata

Поклонники засыпали модель комплиментами в комментариях. «Как всегда потрясающая!» — похвалила одна из них. «Идеальное тело», — подхватила вторая. «Выглядишь превосходно», — отметил еще один подписчик. «Больше кружевного белья!» — попросила четвертая фанатка.

Ранее в сентябре Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram-аккаунте фотографию, сделанную во время прогулки со своей собакой Коломбо, и смутила поклонников. Они обратили внимание на чересчур явную вертикальную складку на ее животе. Некоторые увидели в ней болезнь. «Это называется диастазом прямых мышц живота. Часто встречается у женщин после рождения ребенка, а у некоторых женщин он есть генетически», — пояснил один из них.

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