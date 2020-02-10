Эмили Ратаковски пришла на вечеринку «Оскара» в пляжном наряде и была обругана

Американская супермодель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски пришла на афтепати премии «Оскар» в откровенном наряде и была обругана в сети. Фотографии опубликовал Daily Mail. В России прямую трансляцию церемонии вел онлайн-кинотеатр Okko.

Знаменитость появилась на мероприятии Vanity Fair в белом кроп-топе и юбке длины макси на заниженной талии того же цвета. Костюм оголял ее живот. Образ 28-летней Ратаковски дополняли серебряный браслет и несколько колец из того же материала.

Пользователи сети раскритиковали внешний вид супермодели. «Ратаковски выбрала одежду как на пляж», «Даже для афтепати "Оскара" она не надела закрытый и элегантный наряд, как же безнадежно», «Научите Эмили прикрываться хотя бы для красной дорожки», «Она выглядит отвратительно», «Наряд Ратаковски смотрится дешево» — написали они в комментариях.

92-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоялась 10 февраля в Лос-Анджелесе.

Кроме наряда Эмили Ратаковски, пользователи также высмеяли платье американской актрисы Кристен Уиг (Kristen Wiig), сравнив его с лобстером и спагетти. Она вышла на красную дорожку премии в красном длинном платье прямого кроя с шлейфом бренда Valentino. В качестве аксессуаров были выбраны черные перчатки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!