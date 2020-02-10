Актрису сравнили с лобстером на «Оскаре» из-за внешнего вида

Американская актриса Кристен Уиг (Kristen Wiig) появилась на 92-й премии «Оскар» в платье, напоминающем лобстера. Прямую трансляцию церемонии, состоявшейся 10 февраля, в России вел онлайн-кинотеатр Okko. Комментарии к наряду актрисы появились в Instagram.

Знаменитость вышла на красную дорожку церемонии, которая состоялась 10 февраля в Лос-Анджелесе, в красном длинном платье прямого кроя с шлейфом бренда Valentino. Ее образ дополняют черные перчатки и золотые серьги от Nikos Koulis. В качестве обуви были выбраны бежевые туфли на каблуке французской марки Christian Louboutin.

Пользователи сети высмеяли внешний вид актрисы, сравнив ее с лобстером и спагетти. «Она нарядилась как лобстер, но я все равно ее люблю», — написал один. «Моя первая мысль: паста с помидорами», — добавил второй. «Ей нужно срочно сменить стилиста», — отметил третий.

В феврале 2020 года наряд женщины на свадьбе дочери высмеяли в комментариях под постом на страничке Facebook. На опубликованном кадре она позирует с молодоженами в длинном платье в складку с розовыми, зелеными и коричневыми полосками. Ее наряд сравнили с аккордеоном и мороженым.

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