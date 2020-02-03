Мать невесты подняли на смех из-за внешнего вида на свадьбе дочери

Женщину, которая пришла на свадьбу дочери в необычном платье, подняли на смех в сети. Об этом пишет Daily Mail.

Фотография с торжества появилась в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»), где обсуждают свадебные курьезы.

На опубликованном кадре женщина позирует с молодоженами в длинном платье в складку с розовыми, зелеными и коричневыми полосками. Пост собрал более тысячи лайков и почти 300 комментариев.

Пользователи сети высмеяли наряд мамы невесты, сравнив его с аккордеоном и мороженым. «Это настолько забавно, что я бы даже не злился, а просто смеялся всю свадьбу», — написал один. «Надеюсь, платье издает звуки, когда она идет», — пошутил другой. «Она выглядит как мороженое в рожке, но не ванильное, а фисташковое», — отметил третий.

Ранее, в январе, женщина пришла на свадьбу двоюродной сестры в белом длинном платье и была обругана в комментариях. В посте на портале Reddit сестра невесты показала фотографию с торжества. Из-за того, что платья обеих женщин белого цвета, комментаторы не поняли, кто из них на самом деле невеста. Пользователи раскритиковали наряд девушки в комментариях, сравнив его со шторой и скатертью.

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