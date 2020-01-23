Женщина пришла на свадьбу сестры в белом платье и была обругана

Женщина пришла на свадьбу своей двоюродной сестры в белом длинном платье и была обругана в комментариях. Об этом сообщает The Sun.

В посте на портале Reddit сестра невесты рассказала, что женщина появилась на свадьбе в кружевном белом платье с цветочным принтом, и показала фотографию с торжества. На опубликованном снимке гостья позирует с невестой на фоне водоема. Из-за того, что платья обеих женщин белого цвета, комментаторы не поняли, кто из них на самом деле является невестой.

Пользователи сети раскритиковали наряд девушки в комментариях, сравнив его со шторой и скатертью. «Полностью белое кружевное платье на свадьбе сестры? Я считаю, что это платье могла бы надеть сама невеста на другой свадьбе», — написала один. «Я думал, что это банный халат с поясом», — пошутил второй. «Нет, она похожа на огромную овечку», — поддержал третий.

Ранее в январе анонимная невеста пожаловалась на золовку, которая решила перещеголять ее на свадьбе, надев длинное белое платье. Автор поста написала о том, что женщина купила себе очень дорогой наряд, прекрасно зная, что стоимость свадебного платья была невелика. Комментаторы поддержали невесту и обругали ее родственницу, назвав ту подлой.

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