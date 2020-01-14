«Подлая» золовка решила перещеголять невесту дорогим нарядом и была обругана

Анонимная невеста пожаловалась на золовку, которая решила перещеголять ее на свадьбе, надев длинное белое платье. К своему рассказу она прикрепила общую фотографию с торжества, на которой лица гостей закрыты смайлами. На ее пост на портале Reddit обратили внимание в Daily Mail.

В своем сообщении невеста написала о том, что золовка отказалась быть ее подружкой и не участвовала в планировании свадьбы. Она также отметила, что женщина купила себе очень дорогой наряд, прекрасно зная, что стоимость свадебного платья самой невесты была невелика.

Комментаторы поддержали автора поста и обругали ее родственницу, назвав ту подлой. «Ты выглядишь чудесно. Ее платье смотрится некрасиво. Я надеюсь, что у тебя была прекрасная свадьба, не дай ей испортить воспоминания об этом дне», — написала одна из них. «Она повела себя ужасно. А твое платье великолепно, как и прическа! Я надеюсь, у тебя был замечательный день, и желаю тебе счастья!» — присоединился другой читатель. «Платье твоей родственницы мало ей как минимум на один размер, в следующий раз пусть хотя бы купит наряд по размеру», — раскритиковал третий.

В октябре 2019 года похожая ситуация произошла с еще одной анонимной невестой. Неизвестная девушка выложила в социальных сетях фотографию со свадьбы, на которой жених танцует со своей матерью, одетой в белое платье. Большинство прокомментировавших фото согласились, что надевать белое платье на чужую свадьбу неуместно, особенно для будущей свекрови.

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