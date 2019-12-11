Мать невесты обвинили в попытке перещеголять дочь нарядом на свадьбе

Пользователи соцсетей раскритиковали женщину, которая, по их мнению, попыталась перещеголять собственную дочь на ее свадьбе. Об этом сообщает The Sun.

В Facebook-сообществе, подписчики которого высмеивают свадебные курьезы, появилась фотография с торжества неизвестной девушки. На общем снимке запечатлены шестеро мужчин и пять девушек, две из которых стоят рядом и позируют в похожих белых платьях. Из описания поста следует, что одна из них — невеста, а вторая — ее мать.

Пользователи сети ужаснулись выбору матери и обвинили ее в желании переключить внимание гостей с невесты на себя. Они также отметили, что женщина выбрала более изысканное платье — со сложной юбкой и фигурным декольте, в то время как наряд дочери был достаточно простым.

«Невеста потерялась на своей собственной свадьбе», «Выглядит так, будто это двойная свадьба», «Я уверена, что жених женился на обеих. Интересно, как они поделили супружеские обязанности» — высказались они в комментариях.

В октябре похожая ситуация произошла с еще одной анонимной родительницей. Неизвестная девушка выложила в социальных сетях фотографию со свадьбы, на которой жених танцует со своей матерью, одетой в белое платье. Большинство прокомментировавших фото пользователей согласились, что надевать белое платье на чужую свадьбу неуместно, особенно для будущей свекрови.

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