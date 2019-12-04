Подружка невесты задрала платье и показала нижнее белье на общем фото

Подружка невесты подняла подол платья и продемонстрировала трусы на общей свадебной фотографии. Снимок появился на портале Reddit.

На переднем плане фото в белом платье и с букетом в руках позирует неизвестная невеста. За ее спиной разместились подружки: девушки в одинаковых синих платьях заняли все пространство на лужайке перед домом.

Некоторые из них позировали в обнимку и с цветами в руках, однако одна из них встала лицом к камере впереди других, задрала юбку и продемонстрировала на камеру свое нижнее белье.

Пользователей портала ужаснуло вульгарное поведение девушки. «Просто идиотка», «Вот еще одна причина, по которой я не хочу подружек невесты на свадьбу», «Всегда есть подруга, которая не возвращается домой в одиночестве», «Боже, людям пора взяться за голову», — высказались они.

Ранее в декабре анонимная невеста попросила лучшую подругу прилично одеться и быть ведущей на ее свадьбе, однако та выбрала для церемонии вульгарный наряд. Она надела мини-юбку, туфли на высоких каблуках и рубашку с глубоким декольте. Невеста сочла это позором.

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