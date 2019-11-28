Неизвестную тучную невесту пристыдили за слишком откровенный свадебный наряд. Ее фотографии появились в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»), где высмеиваются свадебные курьезы.

На снимке темнокожая женщина позирует в топе без рукавов, коротких шортах и с длинным накладным шлейфом, закрепленным на поясе. На ее руки надеты перчатки без пальцев, а на правую ногу — подвязка. Каждый предмет образа украшен кружевами и блестящими элементами.

Пользователи соцсети ужаснулись непристойным нарядом и высказали свое возмущение в комментариях. «Если что-то доступно в твоем размере, еще не значит, что это стоит надевать», «Если бы это было нижним бельем, мне бы понравилось. А так — отвратительно», «Даже если бы это было белье, оно ей жутко не идет. Не позорься», «Ты выглядишь хуже некуда. Прикройся», — писали они.

Ранее в ноябре гостья пришла на свадьбу в бюстгальтере и была обругана подписчиками той же группы. На опубликованном фото анонимная девушка позировала в костюме нюдового цвета. Он состоял из узкой юбки ниже колен с разрезами и бюстгальтера. Снимок собрал более 600 комментариев, в которых подписчики группы высказывали свое мнение по поводу наряда гостьи. Некоторые из них предположили, что наряд был выбран из мести, чтобы насолить невесте.

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