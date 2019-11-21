Захотевшую перещеголять невесту гостью свадьбы раскритиковали

Гостью свадьбы раскритиковали за выбор белого платья в пол, в котором она пришла на чужую свадьбу. Фото девушки появилось в треде Wedding Shaming («Насмехаемся над свадьбами») на Reddit.

Женщина анонимно поделилась фотографией платья из каталога онлайн-магазина Shein с подписью: «Идеальный размер. Мне очень нравится платье, и я бы надела его на свадьбу, чтобы все смотрели только на меня. Оно такое простое и сексуальное». Один из пользователей Reddit заметил пост и опубликовал его на платформе.

И само платье, и подпись под фото возмутили подписчиков треда. «Предупредите ее, что в таком виде проход на свадьбу ей будет закрыт. Или же невеста попросит свою подружку "просто постоять рядом" с бокалом мерло в руках», — написала одна. «Конечно, все будут смотреть только на тебя. Никто не поймет, какого черта ты вообще делаешь», — возмутился другой. «Это же самое настоящее свадебное платье!» — прокомментировал третий.

В августе этого года пользователи сети обвинили женщину, которая надела на свадьбу сына платье, как у невесты, в попытке перещеголять будущую сноху. На опубликованном в сети снимке невеста одета в белое кружевное платье в пол с глубоким V-образным декольте и открытыми плечами. Слева от жениха стоит его мать, которая выбрала для свадьбы идентичный наряд нежно-голубого оттенка и такую же прическу.

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