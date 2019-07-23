Невесту высмеяли за неподобающее нижнее белье и шляпу на свадьбе

Невесту подняли на смех за неподобающий свадебной церемонии внешний вид. Об этом сообщает The Sun.

В Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами») появилась свадебная фотография датской актрисы и модели Эммы Розенцвейг. На фото девушка идет с букетом в прозрачном платье со шлейфом и в огромной шляпе модного дома Jacquemus.

Разместившая пост в группе пользовательница посчитала, что наряд актрисы не соответствует мероприятию. «Меня выводят из себя причуды богатых людей. Они не знают, куда девать деньги, в то время как другие сводят концы с концами. Шляпа, очевидно, настолько абсурдна, что я до сих пор смеюсь, когда вижу эти снимки», — подписала она публикацию.

Более того, женщина раскритиковала нижнее белье Розенцвейг, которое просвечивало через кружевное платье. «Надела бы хотя бы комбинацию или, например, красивое белье под это невероятное платье», — высказалась она.

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Другие пользователи разделили мнение автора поста. «Так нелепо. Она бы выглядела прекрасно в белом платье-комбинации и, конечно, в шляпе нормального размера», — написала одна из них. «Телесное кружевное платье с белым бельем еще ладно, но шляпа просто убийственна. Черт знает что», — согласилась другая. «А где был жених? Искал подходящее белье и нормальную шляпу своей будущей жене?» — язвила третья.

Ранее в июле пользователи соцсетей обругали неподобающий наряд еще одной невесты. В той же группе появилась фотография девушки в белом платье, поверх которого затянут черный корсет. Более того, на снимке она обута в черные сандалии-сланцы и держит в руке сигарету. Рядом с невестой на снимке запечатлена ее подруга. Она позирует в похожем корсете на ремнях, к бретельке которого пристегнуты наручники.

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