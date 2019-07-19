Невесту пристыдили за «чудовищные» платья ее подружек на свадьбе

Пользователи соцсетей пристыдили невесту, нарядившую подруг в «чудовищные» платья на свою свадьбу. Об этом сообщает Daily Mail.

Жительница Флориды под именем Джей Эл опубликовала в Facebook фотографию с торжества, на которой она позирует вместе со своими гостями. Невеста пожаловалась, что одна из ее подруг была возмущена ярким зеленым цветом платьев, которые она лично подбирала для девушек. Она также отметила, что каждое платье обошлось ей в 50 долларов.

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Однако пользователи соцсети не только высмеяли цвет нарядов подружек невесты, но и их дизайн. «Кто держал дуло у твоего виска, когда ты подбирала именно эти платья?» — язвил один из комментаторов. «Я даже не могу придумать модель платья, которая хорошо бы смотрелась в этом цвете», — недоумевала другая. «Чем дольше я на это смотрю, тем мне страшнее», — призналась третья пользовательница. «Твоя подруга права. И цвет, и фасон чудовищны», — заявила четвертая.

В июле пользователи сети обругали гостью свадьбы за похожее на нижнее белье платье, в котором она собралась прийти на торжество. Женщина под ником vvbee43 выложила на свадебном форуме Wedding Bee фотографию сатинового платья-комбинации с леопардовым принтом и осведомилась, подходит ли оно для события. Ее раскритиковали за неправильный выбор.

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