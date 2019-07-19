Ценности
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Украинских депутатов уличили в пытках пленных
Россиян научат правильному воспитанию детей
«Нафтогаз» сделал предложение России по транзиту газа
«Адмирал Кузнецов» вблизи Сирии признали бесполезным
Инна Чурикова попала в реанимацию
Данные о россиянах разрешат использовать без их ведома
Актер из детского телешоу рассказал о «разврате» за кадром
Военные учения Украины и США насмешили китайцев
Порошенко лишили доступа в зал Европарламента
Новости партнеров

Невесту пристыдили за «чудовищные» платья ее подружек на свадьбе

Перейти в «Мою Ленту»

Пользователи соцсетей пристыдили невесту, нарядившую подруг в «чудовищные» платья на свою свадьбу. Об этом сообщает Daily Mail.

Жительница Флориды под именем Джей Эл опубликовала в Facebook фотографию с торжества, на которой она позирует вместе со своими гостями. Невеста пожаловалась, что одна из ее подруг была возмущена ярким зеленым цветом платьев, которые она лично подбирала для девушек. Она также отметила, что каждое платье обошлось ей в 50 долларов.

Однако пользователи соцсети не только высмеяли цвет нарядов подружек невесты, но и их дизайн. «Кто держал дуло у твоего виска, когда ты подбирала именно эти платья?» — язвил один из комментаторов. «Я даже не могу придумать модель платья, которая хорошо бы смотрелась в этом цвете», — недоумевала другая. «Чем дольше я на это смотрю, тем мне страшнее», — призналась третья пользовательница. «Твоя подруга права. И цвет, и фасон чудовищны», — заявила четвертая.

В июле пользователи сети обругали гостью свадьбы за похожее на нижнее белье платье, в котором она собралась прийти на торжество. Женщина под ником vvbee43 выложила на свадебном форуме Wedding Bee фотографию сатинового платья-комбинации с леопардовым принтом и осведомилась, подходит ли оно для события. Ее раскритиковали за неправильный выбор.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Bride who tried to shame a bridesmaid for calling her NEON GREEN dress 'fugly' gets more than she bargained for when horrified Facebook users also SLAM the 'cheap, hideous' designs
Невесту подняли на смех за перешитое в домашних условиях платье
Гостью свадьбы пристыдили за похожее на нижнее белье платье
Ценности
Ценности00:05Сегодня

«Секс — на ужин, смерть — на завтрак»

Бессменный спаситель мира: как Джеймс Бонд смог покорить и мужчин, и женщин
10:1618 июля

Самая молодая миллиардерша некачественно отфотошопила ногу подруги и попалась

12:4215 июля

Сергей Зверев в венке затеял одиночный митинг на Байкале

15:2618 июля

Женщина постирала чистое нижнее белье и возмутилась количеством грязи

Ценности00:0411 июля
Пребывание президента Республики Индия Сарвепалли Радхакришнана в СССР с визитом доброй воли, 1964.

Красный шик

Как в СССР пытались собирать кабриолеты и кому они были нужны
11:0718 июля

Раскрыты правила поведения на вечеринке для привлечения богатого жениха

17:0113 июля

Американская невеста-республиканка выбрала свадебное платье в честь Трампа

13:3118 июля

Ирину Шейк заметили с новым мужчиной

ЦенностиПартнерский материал

Посягнули на святое

Можно ли спать два часа в день и высыпаться: эксперимент
21:5217 июля

Девушка пришла на выпускной в свадебном платье матери 20-летней давности

11:5113 июля

58-летняя модель решила сняться в купальнике для легендарного журнала

13:1317 июля

Россиянка отсудила у Tesla миллионы за сломанные ключи

Россия
«Появляется новый член семьи, а дохода не приносит»
Почему россияне не спешат заводить детей и постоянно разводятся
«Зачем вы напринимали глупые законы? Их нужно отменить!»
Этот европеец изменил здравоохранение в своей стране. Теперь он хочет спасти Россию
«Сыну выкручивает руки, ноги. Как еще ему помочь — я не знаю»
Россиянка попыталась облегчить страдания больного ребенка. Теперь ей грозит тюрьма
Данные о россиянах разрешат использовать без их ведома
Россиян научат правильному воспитанию детей
Названы самые загазованные города России
РПЦ пообещала разобраться с перекрытием дороги перед визитом патриарха
Все материалы
Мир
«Я купил тебя и буду делать что хочу»
На эти скачки съезжаются богачи со всей Америки. Тут тратят состояния и торгуют людьми
США подготовили санкции против руководства ФСБ
«Неугодных просто отстреливают»
 
Военные учения Украины и США насмешили китайцев
Поджигатель японской аниме-студии раскрыл свой мотив
Новая глава ЕК призвала сохранить санкции против России
В США потребовали новые ледоколы для конкуренции с Россией в Арктике
Все материалы
Бывший СССР
В Донбассе согласовали бессрочное перемирие
Как Киев, Донецк и Луганск прекратят огонь и обменяются пленными?
Зеленский встретится с силовиками без генпрокурора
Изнанка патриота
Что вынудило образцового офицера предать родную Эстонию и 12 лет шпионить на Россию
Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2»
Порошенко лишили доступа в зал Европарламента
Участники стихийной акции против телеканала «Рустави 2»«Дурак, мерзавец, хам и провокатор»
Ведущий «Рустави 2» обматерил Путина в прямом эфире. Его возненавидели даже грузины
Порошенко и Медведчука уличили в абсолютном диалоге по вечерам
Все материалы
Экономика
Кристин ЛагардЕвропейский централ
Когда-то она спасла Францию от кризиса. Теперь в ее руках все деньги Европы
«Любите ли вы театр?»
О том, как побеждает преданность выбранному делу
Хитрый «Жук»
Этот автомобиль пережил Гитлера и спас немецкую экономику. Теперь он уходит на покой
Дышать в затылок столице
Культ труда, инновации и малый бизнес в экономике Татарстана
Росстат ответил на критику из-за «ошибки» в расчетах
Нарек Карапетян отверг выдвинутые против него обвинения в вымогательстве
Раскрыты новые подробности главного нефтяного скандала в истории России
Все материалы
Силовые структуры
Вскрывшего скандальные пытки в ярославской ИК-1 Макарова отправили под арест
«Залить город кровью, чтобы неповадно было»
Он создал одну из самых жестоких банд России. Его киллеры истребляли воров в законе
Бывшего главу банка «Нефтяной альянс» заподозрили в создании ОПГ
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Изуродовавшего трех девушек «кислотного» маньяка отдали под суд
Олег ШишкановФСБ задержала претендента на воровской трон России
Авторитета Шишкана подозревают в убийстве депутата и его семьи
Сбежавшего в Турцию авторитета Циркача захотели посадить
Все материалы
Наука и техника
Всё, что слито
Больше камер и еще дороже: каким будет новый iPhone?
АПЛ К-278 «Комсомолец» на дне Норвежского моря«Не надо ничего там бередить»
Радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» угрожает жизни людей. Почему ее не торопятся поднять
Наследили
Полвека назад США обогнали СССР и высадились на Луне. Как это было
Названо последнее «оружие возмездия» России в ядерной войне
«Адмирал Кузнецов» вблизи Сирии признали бесполезным
F-22 и F-35 не достигнут цели
Опровергнута польза кофе в борьбе с раком
Все материалы
Спорт
«Он принес себя в жертву»
Этот футболист возненавидел Буша, терроризм и войну. В Афганистане его убили свои
Французы захотели Дзюбу на время
«У вратаря вообще-то семья есть»
Английский футбол — восторг. Вспоминаем самые яркие голы сезона АПЛ
Ягудин назвал главную проблему «талантливейшего» российского фигуриста
Бывшая воспитанница Тутберидзе раскрыла секрет Загитовой
Российские клубы встали в очередь за чемпионом мира
Участника Лиги Европы отстранили за договорные матчи
Все материалы
Культура
«Было много водки и пива»
Друг и переводчик Бродского — о его таланте, пьянках и сальных шутках
Это КГБ, детка
Люк Бессон включает режим самопародии в шпионском антиретро «Анна»
Главная новая музыка
Сын Уилла Смита, кокаиновый дурман и медитативный эмбиент
Пригожин лишился водительских прав и был пристыжен Валерией
Инну Чурикову госпитализировали в тяжелом состоянии
Джессика Честейн обмазалась 17 тысячами литров крови в сиквеле «Оно» и пожалела
Инна Чурикова получила травму во время спектакля
Все материалы
Интернет и СМИ
Россияне атаковали Гагу за разрушенный брак Купера и Шейк
Фанаты супермодели начали мстить певице в соцсетях, но флешмоб вышел из-под контроля
«Мы обязаны что-то изменить»
Эти люди рискуют жизнью, чтобы очистить интернет от ненависти. Их становится все больше
«Сложно представить мир без нее»
Эта девушка научила миллионы зрителей верить в себя. Ее смерть оплакивает весь YouTube
В России задумали штрафовать за неустановление российского ПО на смартфонах
Мужчина обвинил страдающих от менструации женщин в несексуальности и был унижен
Генерального директора «Рустави 2» уволили
Пользователи порносайтов заинтересовались пришельцами и военными базами
Все материалы
Ценности
«Секс — на ужин, смерть — на завтрак»
Бессменный спаситель мира: как Джеймс Бонд смог покорить и мужчин, и женщин
Пребывание президента Республики Индия Сарвепалли Радхакришнана в СССР с визитом доброй воли, 1964.Красный шик
Как в СССР пытались собирать кабриолеты и кому они были нужны
Ниже пояса
Мужчины снова носят юбки. Почему в этом нет ничего странного
Самая молодая миллиардерша некачественно отфотошопила ногу подруги и попалась
Женщина постирала чистое нижнее белье и возмутилась количеством грязи
Раскрыты правила поведения на вечеринке для привлечения богатого жениха
Ирину Шейк заметили с новым мужчиной
Все материалы
Путешествия
«Забирали кошелек, ничего не находили и убивали от злости»
Как россиянин проехал самые опасные районы ЮАР и выжил
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«У вас душа есть — значит, нужно к святыне»
Как москвичи отправились на машине в Казахстан и попали на другую планету
Потерявшихся в Карелии туристов из Москвы объявили в розыск
Авиакомпания назвала самые опасные при крушении места в самолете и была обругана
Туристы со скуки разделись на пляже и нарвались на полицию
Названы самые фотографируемые места в мире
Все материалы
Из жизни
«Мы побежим быстрее, чем их пули»
Миллион человек собрались штурмовать секретную базу США и вытащить инопланетян из Зоны 51
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
Найдена двуглавая черепашка
Семью темнокожих ошибочно обвинили в краже баскетбольного мяча
«Мисс Москва» заявила о любви к бывшему королю Малайзии после развода
Испанцы на вертолете бросились искать белоруса и нашли его в борделе
Все материалы
Каким мог стать Москвич-2141
Рассказываем, как шла разработка модели на закате СССР и при чем здесь Chrysler
2000-сильный Lotus Evija: есть ли кто-то круче?
Автомобили, сопоставимые по мощности с первым британским электрогиперкаром
Длительный тест Lada Granta: итоги
Провожаем обновленный Liftback из нашего «гаража» и считаем расходы
50 лет легендарному Mercedes-Benz С111
История знаменитого суперкара, так и не ставшего серийным. Часть 1
Студия Лебедева сделала «невероятно красивый» тягач
Появились новые подробности о «русском Прадо» от УАЗа
Lexus построил внедорожник для искателей приключений
Все материалы
Дом
Нежилой уголок
Россияне отказываются от самого дешевого жилья. Что с ним не так?
«К черту эти выселки»
Россиянка купила квартиру в Подмосковье и возненавидела новую жизнь
«Ода советской жизни»
В Европе воссоздали идеальную квартиру времен СССР. От нее все в восторге
Жилье признали недоступным для половины россиян
Путин предложил субсидировать из бюджета первый взнос по ипотеке
Названы самые бедные районы Москвы
Найдена самая большая квартира России
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинДешевые дороги и доступные лекарства
Что ждет россиян в ближайшие годы
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
В России должны исчезнуть опасные трассы и смертельные ДТП
О чем Путин и министры говорили на Госсовете
Тестировать беспилотные авто захотели в большем количестве регионов
Работники АПЗ вошли в программу Минэкономразвития
Россиян поучат быть родителями
Крымским фермерам помогут начать агробизнес
Все материалы