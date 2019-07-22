Невесту и свидетельницу пристыдили в сети за неподобающие свадебные наряды

Пользователи соцсетей обругали неподобающий наряд анонимной невесты, в котором она появилась на свадебной церемонии. Об этом сообщает The Sun.
В популярном Facebook-сообществе, пользователи которого регулярно высмеивают свадебные курьезы, появилась фотография девушки в белом платье, поверх которого затянут черный корсет. Более того, на фото она обута в черные сандалии-сланцы и держит в руке сигарету.
Рядом с невестой на снимке запечатлена ее подруга. Она позирует в похожем корсете на ремнях, к бретельке которого пристегнуты наручники, в облегающих джинсах и черных высоких сапогах. «Это фото с настоящей свадьбы, не с девичника. Справа — невеста, а слева — свидетельница. И да, это наручники», — гласит описание к публикации.
Подписчики группы посчитали, что внешний вид девушек неприемлем для такого торжественного события. «Не понимаю, то ли этот корсет сделан из изоленты, то ли из мусорного пакета», — ужаснулась одна из них в комментариях. «Сланцы — какой стыд», — добавила другая. «Она должна была быть уверена, что они сочетаются с ее черным корсетом», — язвила третья. «Наручники вывели ее наряд на новый уровень. Она точно знает толк в аксессуарах», — шутила четвертая по поводу одежды свидетельницы. «Свидетельница собралась на рыбалку после свадьбы?» — недоумевала еще одна комментаторша.
Ранее в июле пользователи сети раскритиковали гостью свадьбы за похожее на нижнее белье платье, в котором она собралась прийти на торжество. Речь идет о сатиновом платье-комбинации с леопардовым принтом. «Оно не белое, но все равно выглядит как нижнее белье», — делились мнением комментаторы.