Мать жениха подняли на смех за попытку перещеголять невесту

Пользователи сети обвинили женщину, которая надела на свадьбу сына платье, как у невесты, в попытке перещеголять будущую сноху. Об этом сообщает Mirror.

Снимком с церемонии, на котором невеста стоит по правую руку от жениха, поделились в треде «Свекровь в дикой природе» на Reddit. Девушка одета в белое кружевное платье в пол с глубоким V-образным декольте и открытыми плечами. Слева от жениха стоит его мать, которая выбрала для свадьбы идентичный наряд нежно-голубого оттенка и такую же прическу.

Пользователи сайта подняли на смех свекровь и ее внешний вид. «Если честно, она выглядит настолько похожей на невесту, что создается ощущение, будто у жениха две жены», — написала одна комментаторша. «Мне даже некомфортно на это смотреть», — возмутилась другая. «Мать жениха даже не представляет, насколько она не права», — критиковала третья пользовательница.

Ранее в июле мать невесты раскритиковали за наряд, который она выбрала на свадьбу дочери. На церемонию она хотела пойти в длинном платье, покрытом блестками, с вырезом до середины живота и прозрачной юбкой. Пользователей сети посчитали, что она будет смотреться излишне сексуально.

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