Мать невесты раскритиковали за выбор наряда на свадьбу дочери

Женщина решила прийти на свадьбу дочери в блестящем платье и была раскритикована пользователями сети. Об этом сообщает The Sun.

Мать невесты прокомментировала фотографию длинного, покрытого блестками платья с вырезом до середины живота и прозрачной юбкой на сайте магазина, написав: «Это платье идеально. Мне не терпится надеть его на свадьбу дочери!» Через некоторое время скриншот ее комментария опубликовали в Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»).

Выбор матери возмутил участников сообщества. «Я бы выгнала ее с моей свадьбы, если бы она поступила так со мной», — написала одна из пользовательниц. Другая заявила: «Независимо от того, насколько тебе жарко, не старайся выглядеть самым сексуальным человеком на свадьбе твоего ребенка». «Ей либо не нравится муж ее дочери, либо, наоборот, он нравится ей слишком сильно», — резюмировала третья.

Однако у матери нашлись и защитники: «Мне бы понравилось, если бы [моя мама] надела такое платье на мою (если это когда-нибудь случится) свадьбу».

Ранее в июле невеста отказалась пускать полных друзей на свою свадьбу и была обругана в сети.

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