Невеста отказалась пускать полных подруг на свою свадьбу и была обругана

Невеста отказалась пускать полных друзей на свою свадьбу и была обругана в сети. Об этом сообщает Daily Mail.

Жительница Лондона Молли Грейс Этти, которая носит одежду британского шестого размера (эквивалент международного XS), объяснила в Twitter, что ее подруги должны дополнять ее на церемонии, а не контрастировать с ней. Таким образом, их размер не должен превышать 12 (L).

При этом полных друзей девушка тоже пригласила на свадьбу, но доступ на ее основную часть им будет закрыт. «Если бы кто-то не разрешил мне стоять рядом с невестой на чужой свадьбе из-за того, что я слишком толстая, я бы не стала предъявлять претензий. Ведь это их вечеринка, и все должно быть так, как хотят они», — заключила Этти.

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Пользователей соцсети шокировали правила невесты. «Не представляю, что у тебя за друзья, но я уверена, что их чувство собственного достоинства не позволит им прийти на твою свадьбу, раз ты устанавливаешь ограничения по весу», — критиковала одна из них. «Дорогая, тебе стоит поработать над своими ценностями. Хорошей свадьбы», — советовала другая. «Если внешность для тебя важнее содержания, то твой брак закончится так же быстро, как свадебный торт», — сравнила третья.

В феврале неизвестная невеста решила не приглашать близкую подругу на свою свадьбу из-за большого размера ее груди. Девушка рассказала, что ее подруга Эрин страдает гормональным расстройством, из-за которого ее грудь стала «огромной». Она отметила, что семья Эрин и она сама несколько раз намекали, чтобы та уменьшила грудь хирургическим путем, однако Эрин отказалась из-за боязни операций.

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