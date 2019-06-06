Менеджер ресторана выставил тучную гостью вон за откровенный наряд

Тучную американку Сюэретту Эмке (Sueretta Emke) выгнали из ресторана сети Golden Corral из-за внешнего вида. Об этом сообщает Daily Star.

По словам женщины, сотрудники заведения Erie, расположенного в Пенсильвании, выставили ее вон после жалоб других посетителей на ее якобы слишком откровенную одежду. «Когда я зашла туда перекусить, ко мне подошел менеджер и заявил, что я одета слишком провокационно, и это не нравится другим посетителям. Мне нужно было надеть что-то сверху или покинуть ресторан», — поведала Эмке.

Женщина ответила, что потратила целый час на дорогу до ресторана, однако управляющий ответил, что его это не волнует. Когда она попросила объяснить, что не так с ее нарядом, он не смог дать конкретного ответа.

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По мнению американки, ресторан просто дискриминировал ее за лишний вес. «Я видела людей, одетых гораздо более откровенно, и им ничего не сказали. Мне правда кажется, что они обратились именно ко мне, потому что я не худая, и это несексуально», — уверена женщина.

Вскоре Эмке связалась с владельцем заведения, чтобы пожаловаться на менеджера. Однако тот заявил, что в ресторане действительно действуют правила дресс-кода, а учитывать пожелания большинства гостей — прямая обязанность управляющего.

В феврале неизвестная невеста решила не приглашать близкую подругу на свою свадьбу из-за большого размера ее груди. Девушка рассказала, что ее подруга Эрин страдает гормональным расстройством, из-за которого ее грудь стала «огромной». Она отметила, что семья Эрин и она сама несколько раз намекали, чтобы та уменьшила грудь хирургическим путем, однако Эрин отказалась из-за боязни операций.

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