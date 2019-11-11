Невесту пристыдили за похожее на нижнее белье платье

Невеста опубликовала в сети фотографии «платья своей мечты» и столкнулась с волной негативных комментариев со стороны пользователей. На ее пост на портале WeddingBee обратили внимание в The Sun.

На снимках запечатлено белое свадебное платье с кружевным корсетом на тонких лямках и длинной полупрозрачной юбкой. Автор бренда — популярный производитель свадебных нарядов Berta.

В описании девушка под никнеймом fiancetobee объяснила, что платье, которое ей нравится, стоит крупную сумму денег и она не может себе его позволить. Поэтому она решила заказать точно такое же в ателье, однако переживает, что результат может не оправдать ее ожиданий. Также fiancetobee попросила всех прочитавших пост высказать свое мнение.

Материалы по теме Продавцы грез Об этих платьях мечтали миллионы. Теперь их продают за копейки

Пользователи портала не оценили выбор невесты. По мнению многих, платье было похоже на нижнее белье и не подходило для торжества. «Слишком прозрачное и очень похоже на нижнее белье», «По-моему, просвечивающие платья уже вышли из моды», «Симпатично, но похоже на белье, на мой вкус. Но каждому — свое», — высказались они.

Невесту оскорбили комментарии, она посчитала, что ее сравнивают с проституткой. «Ничего себе, я не ожидала увидеть столько грубых слов... Мне не кажется, что оно настолько просвечивающее. Многие современные платья украшены кружевом или вышивкой», — защитилась fiancetobee.

Однако юзеры не поддержали невесту и напомнили, что она опубликовала свой пост именно для того, чтобы прочитать мнения посторонних людей.

В июле еще одну невесту подняли на смех за неподобающий свадебной церемонии внешний вид. В Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами») появилась свадебная фотография датской актрисы и модели Эммы Розенцвейг. На фото девушка идет с букетом в прозрачном платье со шлейфом и в огромной шляпе модного дома Jacquemus. Разместившая пост в группе пользовательница посчитала, что наряд актрисы не соответствует мероприятию.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!