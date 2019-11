Гостья пришла на свадьбу в бюстгальтере «из мести»

Фото: страница That's It, I'm Wedding Shaming на Facebook

Гостья пришла на свадьбу в бюстгальтере и была обругана в социальных сетях. На пост в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»), где высмеиваются нелепые свадебные наряды, обратили внимание в The Sun.

На фотографии с мероприятия запечатлены двое мужчин, один из которых одет в черную рубашку и брюки, а второй — в серый костюм. Вместе с ними позируют две девушки: на первой — серебристое платье с v-образным вырезом, а на второй — костюм нюдового цвета. Последний состоит из узкой юбки ниже колен с разрезами и бюстгальтера из той же ткани.

Материалы по теме Соблазн свободы Кто придумал сжимать женскую грудь бельем и почему женщины так хотят от него избавиться

Снимок собрал более 600 комментариев, в которых подписчики группы высказывали свое мнение по поводу наряда гостьи. «Я чувствую, что она надела его из мести, чтобы насолить невесте. Иначе зачем приходить на свадьбу в бюстгальтере и без топа?» — предположил один из них. «Это чудовищный наряд», — ужаснулся другой. «Я бы никогда не пустила ее на свое торжество в таком виде», — заявила третья пользовательница соцсети. «Посмотрите, эта дрянь пытается выглядеть круто. Омерзительно», — обругала четвертая.

В сентябре три пары поженились в нижнем белье, раскрасив свои тела под свадебные костюмы. Подписчица той же Facebook-группы разместила снимок, на котором женихи и невесты держатся за руки во время церемонии. Тела невест раскрашены белой краской, а к их ногам и талиям прикреплены детали из прозрачной ткани, напоминающие подолы платьев. Двое женихов «наряжены» в черные костюмы, а на ногах третьего нарисована зеленая юбка-килт.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!