Раскрыты детали вокруг погибшего в Курской области заместителя главкома ВМФ России

Прощание с погибшим заместителем главкома ВМФ России Гудковым пройдет в Москве

Прощание с погибшим в Курской области заместителем главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) России, генерал-майором Михаилом Гудковым пройдет в Москве. Об этом заявил депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, передает РИА Новости.

«Прощание с Михаилом Гудковым будет в Москве, похоронят там же», — указал Тарабарин. Сам он с 2022 года служил с заместителем главкома ВМФ в зоне Специальной военной операции (СВО).

Кроме того, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн добавил, что в регионе будут проведены мероприятия по увековечиванию памяти Гудкова.

Ранее стало известно, что в курском приграничье погиб Герой России, заместитель главнокомандующего ВМФ России и бывший командир 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота генерал-майор Михаил Гудков с позывным Варяг. Российские военкоры вспоминают о нем как о выдающемся военном и обещают жесткий ответ.

Как уточнили в Минобороны, Гудков погиб в среду, 2 июля, при выполнении боевых задач. Глава Приморья Олег Кожемяко, одним из первых сообщивший о его смерти, рассказал, что вместе с генералом погиб и его боевой товарищ, офицер Нариман Шихалиев. Кожемяко добавил, что много общался с Гудковым.