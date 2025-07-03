Военкоры пообещали жесткий ответ на гибель замглавкома ВМФ генерала Гудкова

В курском приграничье погиб Герой России, заместитель главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) России и бывший командир 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота генерал-майор Михаил Гудков с позывным Варяг. Российские военкоры вспоминают о нем как о выдающемся военном и обещают жесткий ответ.

Как уточнили Минобороны, Гудков погиб в среду, 2 июля, при выполнении боевых задач. Глава Приморья Олег Кожемяко, одним из первых сообщивший о его смерти, рассказал, что вместе с генералом погиб и его боевой товарищ, офицер Нариман Шихалиев. Кожемяко добавил, что много общался с Гудковым.

Это был сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота. Став заместителем главкома ВМФ, он не перестал лично выезжать на позиции наших морпехов Олег Кожемяко губернатор Приморского края

Михаил Гудков, Олег Кожемяко, Нариман Шихалиев (слева направо) Кадр: Telegram-канал «Кожемяко | официально»

Губернатор выразил соболезнования родственникам погибших офицеров.

Военкоры рассказали об умении Гудкова обеспечить результат с минимальными потерями

Сообщение о гибели Гудкова до Кожемяко опубликовал Telegram-канал «Северный канал», который связывают с группировкой войск «Север». Авторы поста признали, что «часто были к нему несправедливы», но только позднее осознали, что «он настоящий, он действительно Герой России».

Генерал Гудков умел обеспечить результат с минимальными потерями, рассказал военный корреспондент Владимир Романов. По его словам, именно морские пехотинцы из 155-й бригады под его командованием освободили Кореневский и Глушковский районы Курской области, а также составили «основной кулак продвижения» в Сумской области.

Романов выразил мнение, что заместитель главкома ВМФ был одним из немногих генералов, кто мог наладить эффективное снабжение своей бригады, а также ее взаимодействие с соседними формированиями.

С назначением Варяга на должность заместителя командующего ВМФ он начал активно внедрять заложенные в 155-й бригаде основы на все подчиненные подразделения, работающие на участке в Сумской области. И самое главное — он не боялся и не лгал. Не боялся сказать правду в ГШ (Генеральный штаб — прим. «Ленты.ру») и докладывал реальную обстановку президенту. Был тем, каким должен быть Генерал. С большой буквы Владимир Романов военный корреспондент

Одной из черт генерала назвали нежелание «отсиживаться в кабинетах»

После назначения заместителем главнокомандующего ВМФ генерал-майор Гудков «не стал отсиживаться в кабинетах». На это обратил внимание Тelegram-канал «МИГ России».

[Гудков] продолжал постоянно находиться на передовой, в том числе и для того, чтобы «держать руку на пульсе» и наглядно представлять, насколько доклады подчиненных соответствуют действительности. Жил как герой. Погиб как герой. Его имя обязательно должно быть увековечено! «МИГ России» Тelegram-канал

За гибель генерала Гудкова пообещали жесткий ответ

Автор Telegram-канала «ХИЛЕР l HEALER» назвал Гудкова человеком с большой буквы, превосходным воином и другом. По его словам, генерал имел «те самые настоящие человеческие качества, где бы он ни был или кем бы он не был».

Достойный товарищ и друг, с которым были на связи. Приношу соболезнования всем родным и близким, близким друзьям, и тем, кто был рядом. Ответ будет жестким «ХИЛЕР l HEALER» Telegram-канал