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12:36, 5 июля 2025Спорт

Тарпищев оценил шансы россиян выступить на Олимпиаде-2026

Тарпищев заявил, что шансы россиян выступить на Олимпиаде-2026 очень большие
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Президент Федерации тенниса России, член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев оценил шансы россиян выступить на Играх-2026. Его слова приводит Sport24.

Тарпищев заявил, что шансы россиян выступить на Олимпиаде-2026 очень большие. «Но в нейтральном статусе. Во всяком случае ведущие федерации разных видов спорта выступают за это», — отметил он.

Ранее в МОК рассказали, что обсуждают вопрос допуска российских атлетов на зимнюю Олимпиаду-2026. Однако окончательного решения на данный момент не принято.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. На летних Олимпийских играх 2024 года в Париже выступили 15 представителей страны в нейтральном статусе.

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