Тарпищев оценил шансы россиян выступить на Олимпиаде-2026

Тарпищев заявил, что шансы россиян выступить на Олимпиаде-2026 очень большие

Президент Федерации тенниса России, член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев оценил шансы россиян выступить на Играх-2026. Его слова приводит Sport24.

Тарпищев заявил, что шансы россиян выступить на Олимпиаде-2026 очень большие. «Но в нейтральном статусе. Во всяком случае ведущие федерации разных видов спорта выступают за это», — отметил он.

Ранее в МОК рассказали, что обсуждают вопрос допуска российских атлетов на зимнюю Олимпиаду-2026. Однако окончательного решения на данный момент не принято.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. На летних Олимпийских играх 2024 года в Париже выступили 15 представителей страны в нейтральном статусе.

