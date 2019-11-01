Ценности
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
У российского SSJ-100 отказал двигатель во время полета
Играющий в Гондурасе российский футболист рассказал о жизни в стране
В России закрыли «дочку» скандального европейского банка
Опровергнут популярный миф о Земле
Евроичкериец призвал племянника Кадырова извиниться за пытки людей
Григорию Лепсу запретили приезжать в Латвию
Украинские пенсионеры хранили кукурузу в 140-летнем сундуке Louis Vuitton
Белоруссия нашла замену общей валюте с Россией
Дети богачей познали бедность и поделились впечатлениями
Кристина Асмус обнаружила себя на надгробии
Новости партнеров

Невеста показала подгузники под свадебным платьем и смутила пользователей сети

Перейти в «Мою Ленту»

Неизвестная невеста опубликовала фотографию, на которой она показывает подгузники под своим платьем, и вызвала недоумение у пользователей сети. Кадр попал в закрытое Facebook-сообщество That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»).

На снимке девушка в пышном свадебном платье поднимает подол и демонстрирует подгузники с изображениями медвежат. Автор поста Кортни Энн (Courtney Anne) в описании отметила, что не высмеивает чужие причуды, однако пригласила остальных подписчиков группы обсудить выбор белья невесты.

Последних озадачили подгузники незнакомки. «Может быть, она не хотела уходить в туалет во время церемонии», — предположила одна из них. «Отвратительно. Помимо этого у нее из декольте торчит бюстгальтер. Надеюсь, она это исправила», — высказалась другая. «Может, это вовсе не причуда, а в этом платье просто невозможно сходить в туалет?» — предположила третья комментаторша. «Причина может быть какая угодно, но зачем она их показывает?» — удивился еще один юзер.

В сентябре три пары поженились в нижнем белье, раскрасив свои тела под свадебные костюмы. Подписчица той же Facebook-группы разместила снимок, на котором женихи и невесты держатся за руки во время церемонии. Тела невест раскрашены белой краской, а к их ногам и талиям прикреплены детали из прозрачной ткани, напоминающие подолы платьев. Двое женихов «наряжены» в черные костюмы, а на ногах третьего нарисована зеленая юбка-килт.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Невесту сравнили со стриптизершей из-за странного свадебного наряда
«Сказочную» свадьбу с полуголой невестой подняли на смех в сети
Поженившиеся в нижнем белье люди взволновали пользователей сети
Ценности
Ценности00:0430 октября
Рекламная кампания Alexander Wang's Fall 2017

От утепления до соблазнения

Почему мужчины бросили носить колготки и зачем они понадобились женщинам
15:56Сегодня

Раскрыт секрет красоты самой красивой женщины в мире

15:02Сегодня

Самых татуированных россиян нашли в «Зауральском Чикаго»

13:43Сегодня

Женщина захотела увеличить ягодицы и получила тяжелые увечья

Ценности00:0227 октября

Его величество царь

Бассейн в Зимнем, яхты и драгоценности: как развлекался последний российский император
12:34Сегодня

46-летняя бывшая супермодель 13 часов надевала костюм на глазах у публики

11:15Сегодня

Самая молодая миллиардерша в мире скопировала образ Мэрилин Монро

10:27Сегодня

Ким Кардашьян скопировала откровенные наряды «блондинки в законе»

ЦенностиПартнерский материал

Парни из стали

Что общего у легендарного внедорожника и непобедимого киборга
20:2231 октября

Рианна снялась в откровенной фотосессии и показала новую коллекцию белья

19:2531 октября

Женщина ужаснулась своей внешности в костюме ведьмы и похудела на 38 килограммов

17:4631 октября

Привязывать обувь к брюкам стало трендом у знаменитостей

Россия
Россияне назвали заслуживающие смертной казни преступления
В России вернут пиво на стадионы и разберутся с ломбардами
Эти законы изменят жизнь россиян: чем Госдума займется в ноябре
Пожар в жилом доме в центре Москвы сняли на видео
«Ужасные вещи случаются каждый день»
Россиянки покрыли себя кровью и синяками, чтобы показать грозящую им опасность
Россиян поучили правильно каяться после празднования Хеллоуина
Алан Ерох«Ну че, когда революция?»
Отчисление из университета, угрозы и ненависть: как живут российские ЛГБТ-активисты
Шахта лифта обрушилась в жилом доме в центре Москвы
Все материалы
Мир
Президента США обвинили во вмешательстве в британские выборы
Средиземье превыше всего
Почему «Властелин колец» стал любимой книгой неофашистов
Москва сочла неумными слова украинского министра о репарациях за Донбасс
«Русские отступили, а мы проиграли»
Перестрелки, ночные клубы и любовь к России: чем живет современный Афганистан
Директор школы отказался признавать Холокост и был уволен
Абу Бакр аль-БагдадиСША заявили о ликвидации лидера ИГ
Главного террориста хоронили много раз. Сейчас его убили по-настоящему
Генсек НАТО отказался прогнозировать будущее Украины
Все материалы
Бывший СССР
В Одессе нашли замену снесенному барельефу Жукова
Не сошлись языками
Еще один регион Украины захотел автономии. Получит ли Киев второй Донбасс?
Партия Порошенко отказалась вступаться за националистов «Азова»
В Донбассе началось разведение войск
Армия Украины покидает позиции, но там остаются вооруженные националисты
Белоруссия захотела сблизиться с Евросоюзом
«Мы готовы умирать без пафоса»
Ополченец ЛНР — о наступлении украинской армии и настоящих защитниках России
Зеленского обвинили в потакании националистам
Все материалы
Экономика
Белоруссия нашла замену общей валюте с Россией
На Берлин
Российский газ пустили в Германию. Поможет ли это отказаться от украинского транзита?
Названа стоимость проезда по трассе Москва — Казань
Педагогика с элементами волшебства
О работе детских клубов в Москве
Эксперимент с самозанятыми распространят на всю Россию
На крыльях войны
США и Европа начали новую торговую войну. Всему виной самолеты
Россиян предупредили об отваливающихся от Mercedes-Benz деталях
Все материалы
Силовые структуры
На российскую пенсионерку с Porsche напали с ружьем
Бывший мэр сибирского города погиб в перестрелке с бандитами
Грабители напали на дом экс-главы Киселевска. Он убил одного из них и был застрелен
Погибший в перестрелке с бывшим мэром Киселевска оказался спасателем
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
В российской колонии появилась VIP-душевая для блатных заключенных
Россиянин зарезал ребенка в детском саду
Житель Нарьян-Мара готовился к преступлению. На убийство его толкнули голоса в голове
Начальника российской колонии отстранили от работы после стриптиза
Все материалы
Наука и техника
Авианосец «Джеральд Р. Форд» круто повернул
«Как сравнивать его с Гитлером?»
Военный преступник или жертва репрессий: кем на самом деле был адмирал Колчак
США через Китай назвали «неудачным» оружие России
Злой разум
Google достигла квантового превосходства. Это может обернуться глобальной катастрофой
В России нашелся «идущий по стереотипам» самолет-«ледокол»
По всем фронтам
Что стало с ядерным оружием России после распада СССР
Т-72 выдержал взрыв мины
Все материалы
Спорт
Играющий в Гондурасе российский футболист рассказал о жизни в стране
Стать чемпионом и умереть
Как миллиардер купил заштатный клуб, привел его на вершину АПЛ и погиб прямо на стадионе
Названы лучшие футболисты и тренеры октября в АПЛ
Залп по «волкам»
На что ставить в 11-м туре АПЛ
Форвард «Манчестер Юнайтед» превзошел достижение Роналду
Денис Бергкамп«Таблоиды поливали меня грязью»
Его трансфер считали провалом, но он стал легендой «Арсенала». История Денниса Бергкампа
Бывший партнер «одержимого» Роналду вспомнил о провальной попытке опередить его
Все материалы
Культура
Григорию Лепсу запретили приезжать в Латвию
Тайна бюджета дракона
 
Кристина Асмус обнаружила себя на надгробии
Космическая ахинея
«Рик и Морти», СССР на Луне и сериал по «Звездным войнам» — что смотреть в ноябре
Лосиха выбежала на дорогу и «вскрыла» автомобиль с музыкантами Crazy Town
Про животных и людей
Бунтующие подростки и отвязные пенсионеры: британское кино, которое стоит посмотреть
Дочь Деми Мур рассказала о превращении матери в монстра после наркотиков
Все материалы
Интернет и СМИ
Бездомный котенок Цветочек «улыбнулся» на камеру и покорил пользователей сети
Ни выбора, ни перемен
Все грани обреченного мира — в снимках лучших фотографов планеты
Хакеры научились похищать личные СМС через операторов связи
Встроились в систему
Самых опасных хакеров мира засекли в России. Они крадут миллиарды, и их не остановить
Светлакову предлагали деньги за участие в скандале вокруг храма в Екатеринбурге
Голоса в голове
Эти люди расследуют леденящие душу убийства в одиночку. Им не нужна полиция
Эксперты предупредили о последствиях закона об устойчивом Рунете
Все материалы
Ценности
Невеста показала подгузники под свадебным платьем и смутила пользователей сети
Рекламная кампания Alexander Wang's Fall 2017 От утепления до соблазнения
Почему мужчины бросили носить колготки и зачем они понадобились женщинам
Раскрыт секрет красоты самой красивой женщины в мире
Его величество царь
Бассейн в Зимнем, яхты и драгоценности: как развлекался последний российский император
Самых татуированных россиян нашли в «Зауральском Чикаго»
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
Женщина захотела увеличить ягодицы и получила тяжелые увечья
Все материалы
Путешествия
Российский пилот дал девушке «порулить» самолетом
«В полдень тут гуляют или бешеные собаки, или сумасшедшие»
Как россиянин добрался до Занзибара и увидел его изнанку
В деле обвинившей подростков в изнасиловании туристки нашли нестыковки
Назад в Средневековье
От «русских» берегов до подземных пещер: что искать российскому туристу в Греции
Запущен «самый странный маршрут» московского поезда
«Это место изменит ваше сознание»
Когда-то на эти российские острова свозили заключенных. Теперь здесь можно отдохнуть
Представлен новый Airbus с комфортным экономклассом
Все материалы
Из жизни
Крысиное царство
В этом месте люди прислуживают крысам. Все из-за страха быть проклятыми
Заподозренная в измене «Мисс Москва» впервые показала сына от короля Малайзии
«Причин для возвращения не видим»
История москвички, которая уехала в США вслед за супругом и не прогадала
Красота неземная
Как живет самая красивая девушка на планете
Женщина родила первенца в 61 год после развода с мужем
Стив и Камре Курто «Я понятия не имею, кто ты, но люблю тебя»
Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
Все материалы
Забытые концепты: Lincoln Quicksilver
Lincoln с итальянским паспортом, французской внешностью и чешской компоновкой
Четырехдверный Mercedes-AMG GT
Тест автомобиля, проверяющего на прочность термин «суперкар»
Какой Kia Sportage стоит покупать после обновления
Отправляемся на корейском кроссовере на Байкал
Культовые «слепые» автомобили
Вспоминаем самые яркие модели эпохи машин со скрытыми фарами
В России появится новый вид транспорта
Hyundai показал «убийцу» Honda Civic Type R
Кроссовер Mazda CX-9 стал мощнее
Все материалы
Дом
Путина попросили разобраться с баней времен Сталина
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
В России многодетную семью выставили на улицу из-за долга по ипотеке
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
В России семьям с детьми-дольщиками разрешат брать ипотеку
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
Россиянам пообещали много дешевых магазинов
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Россия приготовилась реализовать во Вьетнаме проект госуслуг
В Белгородской области завершили первый этап нацпроекта «Цифровая экономика»
Все материалы