Невеста показала подгузники под свадебным платьем и смутила пользователей сети

Неизвестная невеста опубликовала фотографию, на которой она показывает подгузники под своим платьем, и вызвала недоумение у пользователей сети. Кадр попал в закрытое Facebook-сообщество That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»).

На снимке девушка в пышном свадебном платье поднимает подол и демонстрирует подгузники с изображениями медвежат. Автор поста Кортни Энн (Courtney Anne) в описании отметила, что не высмеивает чужие причуды, однако пригласила остальных подписчиков группы обсудить выбор белья невесты.

Последних озадачили подгузники незнакомки. «Может быть, она не хотела уходить в туалет во время церемонии», — предположила одна из них. «Отвратительно. Помимо этого у нее из декольте торчит бюстгальтер. Надеюсь, она это исправила», — высказалась другая. «Может, это вовсе не причуда, а в этом платье просто невозможно сходить в туалет?» — предположила третья комментаторша. «Причина может быть какая угодно, но зачем она их показывает?» — удивился еще один юзер.

В сентябре три пары поженились в нижнем белье, раскрасив свои тела под свадебные костюмы. Подписчица той же Facebook-группы разместила снимок, на котором женихи и невесты держатся за руки во время церемонии. Тела невест раскрашены белой краской, а к их ногам и талиям прикреплены детали из прозрачной ткани, напоминающие подолы платьев. Двое женихов «наряжены» в черные костюмы, а на ногах третьего нарисована зеленая юбка-килт.

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