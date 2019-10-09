«Сказочную» свадьбу с полуголой невестой подняли на смех в сети

Неизвестные жених и невеста нарядились на свадьбу в стиле героев жанра фэнтези и вызвали насмешки пользователей соцсети. Фотография молодоженов появилась в закрытом Facebook-сообществе That’s It, I’m Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»), где публикуют свадебные курьезы.

На снимке женщина одета в короткий топ из цветов, белые трусы и белую прозрачную юбку с разрезом до талии. На ее женихе — рубашка с оборчатыми манжетами, белые брюки и кремовый длинный жилет, а к голове прикреплены накладки в виде ушей хоббита. Более того, все гости церемонии, проходившей в лесу, нарядились в сказочных персонажей.

Пользователи Facebook не оценили их тематические костюмы. «Как фанат Толкина, я испытываю физическую боль при виде этого», «Это психические отклонения», «Такое ощущение, что на ней подгузник», «Похоже на нудистскую свадьбу. Зачем она вообще что-то надела», «Девочка, весь мир видит твои прелести», — ругали они в комментариях под фото.

В сентябре три пары одновременно поженились в нижнем белье, раскрасив свои тела под свадебные костюмы. В той же группе появился снимок, на котором женихи и невесты держатся за руки во время церемонии. Тела невест раскрашены белой краской, а к их ногам и талиям прикреплены детали из прозрачной ткани, напоминающие подолы платьев. Двое женихов «наряжены» в черные костюмы, а на ногах третьего нарисована зеленая юбка-килт.

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