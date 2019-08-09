Неуместный костюм жениха на свадьбе насмешил пользователей сети

Пользователи Facebook высмеяли жениха, надевшего на собственную свадьбу неподобающий наряд. Об этом сообщает The Sun.

На фотографии, опубликованной в сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»), жених в шортах, тренировочных кроссовках и в длинных носках идет под руку с невестой, которая одета в нежно-розовое платье с кружевным топом.

Участники сообщества бросились критиковать неуместный наряд мужчины. «Я не могу представить ситуацию, в которой это будет уместно. Особенно, когда невеста явно приложила усилия, чтобы выглядеть красиво. Это просто неуважительно», — возмутился один пользователь. «Я никогда не пойму, как можно было надеть шорты на свадьбу. Вы серьезно?» — негодовал другой подписчик. «Почему он надел пару грязных кроссовок на свою свадьбу и дополнил ее дедушкиными носками?» — задавался вопросом третий комментатор.

Ранее пользователи сети обвинили мать жениха в попытке перещеголять невесту за то, что она надела на свадьбу платье как у будущей снохи. Невеста появилась на церемонии в белом кружевном платье в пол с глубоким V-образным декольте и открытыми плечами. Ее будущая свекровь пришла в идентичном наряде и с такой же прической. Пользователи Reddit, где была опубликована их совместная фотография, решили, что у жениха две невесты.

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